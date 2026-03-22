La situación presupuestaria y salarial de las universidades nacionales se presenta por demás delicada al inicio de este ciclo lectivo. Desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, los gremios que representan a docentes y trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) llevaron adelante un paro total de actividades en reclamo por su situación salarial y exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida, anunciada por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), sindicato que nuclea a los docentes de la UNER, implicó a nivel local el paro total sin asistencia a los lugares de trabajo en la Facultad de Bromatología. También se sumaron a la medida los trabajadores no docentes nucleados en la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Apuner).

Para indagar en ese sentido, Ahora ElDía conversó con el actual decano de la Facultad de Bromatología de la UNER, Gustavo Isaack, quien informó sobre la situación que atraviesa la universidad en general y esta facultad en particular. Cabe recordar que, si bien la UNER se encuentra en un proceso de cambio de autoridades, éstas asumirán recién en abril.

Isaack advirtió una grave problemática que, según indicó, afecta a todas las universidades públicas del país: la renuncia del personal docente. Refiriéndose a la Facultad de Bromatología, precisó que “el número de renuncias en los últimos meses supera la veintena”, aclarando que se trata del período que va entre fines del ciclo lectivo anterior y el inicio de este. “Es un tema que preocupa y que no es nuevo. En el último tiempo se ha observado una tendencia de docentes que dejan sus cargos o reducen su dedicación, principalmente por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios”.

A pesar de que el fenómeno no es nuevo, la situación se agravó en los últimos meses. Ya que un informe que realizó este medio en julio del 2025, señaló que en 18 meses hubo 20 renuncias de docentes y 5 de becarios. Esta cifra se incrementó significativamente a finales del año pasado y principios del 2026.

En cuanto al paro, Isaack explicó que “la adhesión en la UNER viene siendo significativa, en línea con lo que ocurre en el sistema universitario nacional”. “En el caso de la Facultad de Bromatología, el nivel de acompañamiento también es importante, reflejando una preocupación real de la comunidad docente y no docente. Desde la institución, entendemos este escenario como la expresión de una situación que atraviesa a todo el sistema, especialmente vinculada al desfasaje salarial y a las condiciones generales de funcionamiento. En ese sentido, los días lunes y martes el acatamiento fue casi del 100% y en el resto de los días fue aproximadamente de entre un 70% a un 80%”, precisó, y agregó que si bien “hay docentes que deciden no hacer paro” sí aprovechan en sus cátedras para “tomarse un tiempo para visibilizar y compartir con el estudiantado la situación”. A su vez, indicó que “otros trabajadores acompañan la medida, pero sin realizar retención de servicios”.

“Las autoridades actuales de la UNER hemos manifestado de manera sostenida la preocupación por la situación del sistema universitario, tanto en lo salarial como en lo presupuestario. Existe un acompañamiento institucional al planteo general del sector, entendiendo que se trata de condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la universidad pública. Al mismo tiempo, se sostiene la importancia del diálogo y de la búsqueda de soluciones en el marco institucional”, expresó Isaack y manifestó que la solución a este conflicto depende fundamentalmente “de que se generen acuerdos en el ámbito nacional que contemplen el financiamiento para los gastos de funcionamiento de la universidad, así como la recomposición salarial de docentes y no docentes, y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.



“También es clave que exista previsibilidad en la asignación de recursos para el funcionamiento de las universidades, ya que eso impacta directamente en la planificación académica, la investigación, la extensión, el sistema científico; así como para el sistema de becas estudiantiles”, completó.

En ese sentido, describió que la situación presupuestaria que atraviesa actualmente la UNER es “al igual que la del resto del sistema, compleja”. “Es importante aclarar que muchas veces circulan percepciones que no reflejan el funcionamiento real de las universidades públicas: la UNER es auditada y cuenta con mecanismos de control y evaluación permanentes sobre sus distintas áreas, lo que garantiza transparencia en la gestión de los recursos”, explicó.

Y amplió: “Al mismo tiempo, entendemos que cualquier discusión sobre el tamaño del Estado o la asignación de recursos requiere una mirada especialmente cuidadosa cuando se trata de áreas sensibles como la educación y la salud, por el impacto directo que tienen en la sociedad y en el desarrollo del país”.

Cómo seguirá el conflicto



Sobre la continuación de las medidas de fuerza, Diego Zanetti, docente de la UNER y representante de AGDU indicó que habrá un paro nuevamente durante esta última semana de marzo y también en la última semana de abril. A su vez, adelantó que, en la segunda mitad del mes entrante, se realizará una marcha y se montarán carpas “o acciones similares”.



“AGDU ratifica la profundización del plan de lucha. Lo que nosotros decimos, enrolados dentro de Conadu, es que el gobierno debe cumplir la ley de financiamiento universitario ya mismo. En relación a la continuidad de las medidas de fuerza, nosotros queremos dar a conocer que no solamente esta cuestión del paro o el reclamo continúa, sino que se profundiza el plan de lucha en todo el país. Y que esta profundización no se trata específicamente de una medida aislada, sino que es una respuesta directa por parte de los gremios, ya sean docentes o no docentes, ante el desprecio, la desidia del gobierno de Milei por la aplicación de la ley y la educación pública”, expresó.



Y aseveró: “Es un gobierno que, a partir de su desidia atenta contra lo público, contra la educación pública. No es algo novedoso, pero lo marcamos. No es solamente una cuestión de la educación pública, también de todo lo que tenga que ver con lo público: la seguridad social, la salud pública, la soberanía inclusive. Por lo tanto, desde nuestro gremio ratificamos que el conflicto no cesará hasta que se aplique la ley de financiamiento universitario. Y en ese marco proponemos una nueva semana de paro a partir del 30 de marzo, de iguales condiciones que esta última, y otra más la semana del 27 de abril”.



