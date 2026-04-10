ASUME UNA NUEVA FORMULA
Este viernes asumen las nuevas autoridades de la Facultad de Bromatología
En virtud de los consensos alcanzados y dando continuidad al proceso electoral enmarcado en el régimen electoral de la Universidad, este viernes 10 de abril asumirán las nuevas autoridades de la UNER. A cargo del rectorado, quedará el gualeguaychuense Juan Manuel Arbelo, y al frente de la Facultad de Bromatología, José Antonio Dorati.
En el caso de Gualeguaychú, la asunción será presencial en el Aula 1 de la Facultad de Bromatología, y también se podrá seguir a través de la transmisión de YouTube.
Las fórmulas completas:
Rectorado
Rector Juan Manuel Arbelo – Vicerrectora María Carla Mántaras
Facultad de Bromatología
Decano José Antonio Dorati – Vicedecana María Tulia Aizaga
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Decano Mariano Fabio Saluzzio – Vicedecana Alejandra Cecilia Kemerer
Facultad de Ciencias de la Administración
Decano Javier Coulleri – Vicedecano Eduardo Esteban Gutiérrez
Facultad de Ciencias de la Alimentación
Decano Daniel Luis Capodoglio – Vicedecana Mariana Lagadari
Facultad de Ciencias de la Educación
Decana Aixa Boeykens – Vicedecana Bárbara Isabel Correa
Facultad de Ciencias de la Salud
Decano Gregorio Pablo Etcheverry – Vicedecano Ricardo Raúl Azario
Facultad de Ciencias Económicas
Decano Nicolás Horacio Brunner – Vicedecana Judith Evangelina Tista
Facultad de Ingeniería
Decano Andrés Alberto Naudi – Vicedecana Celina Bratovich
Facultad de Trabajo Social
Decana María Rosana Pieruzzini – Vicedecano Juan Rubén Zabinski