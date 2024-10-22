Estudiantes autoconvocados realizaron un Festival Artístico para dejar en manifiesto sus demandas y dejar firme su decisión de defensa de la Educación Pública y protestar en contra del desfinanciamiento a las universidades.

El evento se realizó en la esquina de 25 de Mayo y Juan Domingo Perón, donde está ubicada una de las sedes de la Facultad de Bromatología, y a donde se acercaron -además de estudiantes- familias y vecinos en general en apoyo de la causa contra el recorte universitario.

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La decisión de realizar esta medida de fuerza se tomó entre los universitarios de las Facultades de Trabajo Social y Bromatología en asambleas para seguir visibilizando la lucha por mayor nivel de presupuesto para las universidades.

Estas actividades son parte de las dos jornadas de paro nacional de docentes y no docentes en todo el país que logró un alto nivel de acatamiento.