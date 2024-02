Si bien por los problemas de servicios y edilicios no estaría peligrando el comienzo de clases, la discusión salarial sí puede complicar el arranque. Cómo casi en este presente argentino, lo que reina en torno al comienzo del ciclo lectivo es la incertidumbre.

Puntualmente en Entre Ríos y en nuestra ciudad, está pautado que comience el ciclo lectivo 2024 el próximo lunes 26 de febrero, pero eso dependerá de lo que ocurra durante la semana venidera, ya que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia citó para este lunes 19 a los sindicatos docentes a continuar con la discusión salarial en el ámbito de la paritaria. El encuentro se llevará a cabo en el salón del Consejo General de Educación (CGE), en la capital entrerriana.

La inflación de enero fue 20,6%; mientras que el incremento anterior fue de un 18% por decreto, con una suma fija de 25 mil pesos, ante una inflación de diciembre de 25,5%, lo que avisora una importante disputa entre los sindicatos y el gobierno.

Por lo pronto, el secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Guillermo Zampedri, manifestó que “hay una necesidad urgente de convocar a paritaria nacional, la cual no se ha realizado todavía para discutir el nuevo mínimo que es la referencia que toman las provincias para continuar trabajando en las jurisdicciones, con las pautas salariales provinciales”. Sin embargo, el propio presidente Javier Milei ya desterró esa posibilidad: “Es un problema de los gobernadores de cada provincia".

Presumiendo lo que iba a ocurrir, Zampedri adelantó que “la Secretaría General de Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) advirtió que, si no hay convocatoria a paritaria nacional y no hay restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), conectividad, compensador y comedores e infraestructura, estamos en un escenario de conflicto nacional”.

En otras palabras, más allá de que haya una paritaria exitosa en Entre Ríos, aun así tampoco estaría garantizado el inicio de clases: “Dependerá de lo que se resuelva a nivel nacional y de cómo evolucione la paritaria provincial, pero puede ocurrir que lleguemos a un acuerdo y haya una medida de orden nacional que dificulte el comienzo del ciclo lectivo. Estas dos cuestiones estarán supeditadas al desarrollo del Congreso nacional de CTERA que sesionará, probablemente, el 21, 22 o 23 de febrero”, manifestó el secretario gremial de Agmer.

En cuanto al panorama local, la referente de Agmer Gualeguaychú Natalia Zucol optó por no brindar declaraciones, y dejó todo supeditado a lo que defina el gremio a nivel provincial.

Las escuelas privadas, también en crisis

La secretaria general de SADOP Entre Ríos, Alejandra Frank, brindó declaraciones esta semana en las que se refirió al aumento de las cuotas de las escuelas y a la incómoda situación a la que están siendo expuestos docentes de la provincia que trabajan en instituciones privadas.

“En Entre Ríos, según la normativa vigente, de acuerdo a la cantidad de cargos subsidiados que tenga la institución, hay un tope de cuotas para cobrar a los padres”, detalló, y añadió: “Pero la inflación nos superó a todos y la infraestructura de cada escuela privada es sostenida por los propios empleadores, además de lo vinculado a mantenimiento, higiene y limpieza, porque el Estado no se hace cargo de esos costos y es gracias al aporte de los padres que se pueden solventar”.

“Hay escuelas privadas que no tienen subsidio del Estado provincial, con lo cual, esas instituciones deben absorber salarios, cargas sociales y el mantenimiento del edificio; y esas son las más complicadas”, planteó Frank.

Además, reveló la difícil situación que tienen que atravesar algunos docentes: “se les solicita que renuncien a su empleo, se hagan monotributistas y brinden servicio a la institución educativa, porque si no tendrá que cerrar. Es una situación que nos preocupa y ocupa mucho; les pedimos a los docentes que atraviesan esa situación que se acerquen para asesorarlos porque sería inadmisible dado que perderían su relación de trabajo”, recomendó la representante de los trabajadores de escuelas privadas.

“Hay otras situaciones de empleadores que manifiestan a los docentes que no pueden absorber estos aumentos que se otorgaron por paritarias, que no pudieron absorber el bono que otorgó desde el gobierno provincial a los empleados estatales y que no podrían absorber el pago del FONID, material y conectividad debido a que no hay subsidios del Estado”, aseveró Frank y remarcó que “los empleadores aducen que no están pudiendo soportar todos los aumentos y sostener los edificios, porque eso les dicen a los docentes que, o los despiden o cierran las escuelas”.