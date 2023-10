Por Juan Pablo Castillo*

Analicemos brevemente el debate; ¿Qué le sucede al ciudadano/votante que lo mira? En realidad lo que se produce no es sino lo que se conoce como: sesgo de confirmación. ¿Qué es esto? La confirmación de la toma de posición previa al debate hacia el candidato al cual ya se había decidido votar. Es decir, si uno tenía preferencias por el candidato A, no importa lo que se diga en el debate, para esta persona habrá sido superior el candidato A.

Por otro lado, analicemos el formato y las posibilidades que existen para intercambiar opiniones uno con otro. Hablar de las propuestas -o, mejor dicho, escuchar las propuestas- no le interesa prácticamente a nadie de la audiencia sino el entrecruzamiento entre ellos , en definitiva, cuanto más “picante” se ponga el debate, cuanto más en ridículo se logre colocar al contrincante, mejor.

Este tipo de debates está pensado para que no “gane” nadie sino para que simplemente aquel que se equivoque menos, que logre mantener las formas, que resulte ileso ante los “ataques de los rivales” sea visto como eventual “ganador” con lo que, podemos concluir, el debate es un “show televisivo” donde los tiempos y las formas responden a las necesidades de la televisión y al vértigo que solo cesa cuando se va a la tanda comercial.

Esto, en el formato que se plantea hoy, no logra conectar con una audiencia masiva sino apenas con los nichos de audiencia que ya tienen una posición tomada; justamente por eso, los candidatos están muy “acartonados” tratando de no salirse de su “libreto” lo cual genera un aburrimiento ya que en lugar de estar discutiendo entre ellos (que es lo que la audiencia espera de la televisión) cada uno está con discursos aislados y comentando sus propuestas lo cual a las claras está, no interesa.

En definitiva, la intención de voto no se ve modificada en absoluto tras el debate.

*Sociólogo y consultor político