"Je suis Mimí": un paseo por la vida de Noemí Díaz de Guastavino

Mónica Farabello

Mimí sobrevivió al secuestro y asesinato de sus hijos; fue una de las primeras Madres de Plaza de Mayo y era amante de la cultura francesa. Su vida llena de drama, amor y matices es relatada por la periodista y escritora Sabina Melchiori a través del periodismo narrativo, un género que fusiona hechos reales con elementos de la literatura.

Pero ¿cómo surgió la idea de escribir sobre Noemí Díaz de Guastavino? Fue el propio senador nacional Guillermo Pemo Guastavino, quien pensó en esta posibilidad hace 30 años atrás. Apenas salió de la cárcel, comenzó a gestar la idea de narrar la historia de su familia, pero luego, esa idea inicial derivó en la narración a través de los ojos de su madre, Mimí.

Sabina Melchiori contó que se reunió con Guastavino y a través de su relato la atrapó la historia de Mimí.

El libro está escrito en primera persona para tener mayor libertad para decir ciertas cosas. En este proceso me aconsejó Luis Castillo, que fue mi tutor en Babel. Él me dijo que me iba a sentir más cómoda diciendo las cosas desde la figura de Mimí, y no desde mi lugar de periodista. Desde ese punto de vista ¿quién iba a cuestionar cómo vivió el dolor de buscar a un hijo desaparecido o de buscar una hija asesinada en una morgue y traerla a Gualeguaychú para velarla entre unos pocos vecinos, mientras rondaban los Falcon verde?”.

Mimí Guastavino.jpg

“Usé muchas frases textuales que recordaban sus familiares. Entrevisté a muchísima gente; familiares, hijos, amigas de la Alianza Francesa, porque ella era amante de la cultura francesa y hasta recibió un premio de las Palmas Académicas que es otorgado por la Embajada de Francia a las personas que contribuían a la difusión de la cultura”, explicó la autora.

Sobre la figura de Mimí, resaltó que “fue una mujer de mucho sufrimiento; sobrevivió la muerte de tres hijos, pero cuando vi un video de ella, vi un rostro que parecía sin dolor, sin rencor. Ella encontró su refugio en la práctica de la fe; se confesaba y le llevaban la comunión todos los días a su casa”.

Mimí Díaz de Guastavino murió a los 90 años, en el 2016, mientras que el relato del libro comienza desde sus 89 años, en diciembre de 2015.

Aquella Mimí lúcida, pero con su pulso tembloroso, comienza a escribir la historia de su vida; rememora su infancia, la muerte de su madre, la separación de sus hermanos al quedar huérfanos, los amores de la juventud con Esteban Guastavino, su trabajo de taquígrafa en la Legislatura y hasta sus desamores con el padre de sus hijos.

Sabina Melchiori y Pemo Guastavino.jpg Obra. Sabina Melchiori junto a Guastavino en la presentación de Babel en el Senado de la Nación

Más avanzada su historia se sumerge en la época de la Dictadura, la búsqueda de su hijo Enrique (desaparecido en febrero de 1976), los Derechos Humanos; su lucha desde las Madres de Plaza de Mayo, el asesinato de su hija Patricia en diciembre de 1976 y el secuestro de Pemo junto a Liliana Ríos (recientemente casados en septiembre del mismo año).

“Ella no fue de las que más usó el pañuelo. Marchó en Plaza de Mayo de la mano de hijo Martín, pero se distanció de Hebe de Bonafini porque no compartía mucho sus maneras”, resalta Sabina, quien reconoce que “fue un ejercicio ponerme en su lugar; muchas veces escribía llorando, sintiendo el lugar de esa mujer”.

El libro Je suis Mimí fue impreso a través de la Editorial de la UCU (Universidad de Concepción del Uruguay). El trabajo de diagramación y estilo fue realizado junto al periodista Fernando Piciana y la obra ya se consigue en Rayuela Libros, o bien, contactándose con la autora.

El orgullo de su nieta

La concejal Guillermina Guastavino se expresó en las redes social. Con gran emoción destacó que, tras la declaración de Interés, la embargó la emoción.

“Quiero agradecerle primero a mi papá por haber tomado la decisión de que la historia de nuestra familia fuera contada. También agradecerle a Sabina por su lealtad y respeto. Encarna a Mimí, de una manera extraordinaria, aún sin conocerla. Quiero agradecer a mis compañeros concejales. Particularmente a Pablo Delmonte Mariana Farfán Andrés Pipi Sobredo y Pablo Echandi que tuvieron palabras generosas y hermosas. Y a Sebastián Díaz por su oportuno abrazo. Lean el libro, vale la pena. Es un ejemplo de esperanza, de dolor convertido en amor y lucha”, concluye su escrito.

Declarado de Interés Municipal

Durante la sesión de este lunes, el Honorable Concejo Deliberante declaró de interés municipal el libro titulado “Je suis Mimí”, de la escritora Sabina Melchiori.

Tapa Je suis Mimí.jpg Arte. Je suis Mimí y su estilo fiel a la cultura francesa

Entre los considerandos se destaca que “Mimí Guastavino se radicó en Gualeguaychú en la década del ‘50 donde crió sus siete hijos, dos de los cuales, Enrique y Patricia, se incorporaron a la dolorosa lista de jóvenes detenidos desaparecidos. Su vida, relatada en el libro, es un ejemplo de resciliencia y esperanza, digna de ser contado. Es que, es la historia de Mimí pero es también, en algún punto, la historia de los argentinos en general y particularmente de los gualeguaychuenses”.

EL DATO

El viernes 14 de junio a las 20.30 en el Instituto Magnasco será la presentación oficial. La entrada es libre y gratuita.