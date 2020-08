JxC cuestionó el ajuste en el estacionamiento medido y "blanquear a los trapitos"

Los concejales de Juntos por el Cambio señalaron en la sesión que la iniciativa de estacionamiento medido contenía algunos puntos que resultaban necesarios discutir con más tiempo y profundidad. Por ejemplo, consideraron excesivo el aumento del costo del estacionamiento en un 100 %, máxime en las circunstancias económicas que son de público conocimiento.

“Asimismo, ampliar el cobro a la zona de la Costanera no conlleva beneficio alguno más que en el aspecto recaudatorio. Pensemos que el habitual estacionamiento no congestiona el tránsito en absoluto. En el mismo sentido, si el pago no comprende a vecinos que permanezcan en su vehículo o se sienten cerca de sus autos, está dirigido casi especialmente a quienes acuden a consumir a algún local gastronómico, lo que resulta una mala idea sobre todo pensando en el trance que atraviesan y el tiempo, tal vez sean años, que les costará recuperarse”, opinaron.

Noticia relacionada: El piaggismo aprobó la nueva ordenanza sobre el estacionamiento medido en la ciudad

transito

Los ediles Juan Olano, Alejandra Leissa y Pablo Echandi tampoco compartieron que “para acceder a ser concesionario de estacionamiento medido alcance con dos años de residencia en la ciudad. ¿Por qué solo dos años? ¿Quiénes queremos que se beneficien de este sistema? No queda claro, sobre todo si pensamos que el proyecto original establecía sólo uno y que fue extendido a pedido nuestro, aunque lejos está de los 4 años que solicitamos”, preguntaron.

“Por último -agreagron- pareciera que la extensión del servicio a la zona turística implicaría blanquear a los ‘trapitos’ que trabajan allí, varios de los cuales -todos sabemos- maltratan a los automovilistas y no cuentan con habilitación. De este modo, en vez de retirarlos de la zona de la mano de la ley, se les está reconociendo su viveza mal entendida”, señalaron.

El terreno que duplicó su precio en un año

Otra ordenanza que generó debate fue la autorización pedida por el Departamento Ejecutivo para la compra de un inmueble a la vera de la ruta 14, valuado en 20 millones de pesos, cuando el año pasado el precio del mismo no llegaba a 8.

El mismo será destinado al Área de Promoción Municipal de Insumos Secos (denominado usualmente como Parque Industrial Seco); al Centro de Transferencia de Cargas Pesadas; Emprendimientos Rurales como el PASS; incorporándose en definitiva al Banco de Tierras.

Independientemente de las consultas -sin respuestas sólidas- respecto del aumento desorbitado del precio, los concejales aseguraron no entender respecto del Parque Industrial sin Efluentes “porqué se intenta montar un nuevo mega emprendimiento industrial por fuera del predio y las ventajas que posee el Parque Industrial Gualeguaychú. Definitivamente se parece a un capricho y a una reacción por una mala relación con la actual conducción de la Corporación del Desarrollo. Los vecinos y el presupuesto de todos ellos no pueden someterse a esas internas, máxime en esta situación socio-económica”, remarcaron.

En tanto, también expusieron sobre la idea Centro de Transferencia de Cargas Pesadas “que desde nuestro espacio propusimos en la plataforma de Gobierno. Pero desde el sentido común, pensamos que la ciudad necesita un debate con todas los protagonistas sobre la localización de esa obra estratégica. Estamos comprando en un lugar sin discutir antes si es el adecuado. Estamos poniendo el carro delante de los bueyes. Ninguna ciudad que se precie puede crecer y desarrollarse estratégicamente sin dar los debates pertinentes”, finalizaron.