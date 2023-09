Por Juan Pablo Castillo

La utilización masiva de las redes sociales en nuestra vida cotidiana cambió, sin dudas, las formas no solo en que nos vinculamos entre pares sino principalmente en nuestra relación con el poder.

Hoy en día, a través de una red social, cualquier persona puede conectarse tanto con el presidente de la nación como con su gobernador o intendente y decirle lo que quiera. Y viceversa.

La representatividad institucional ha quedado severamente cuestionada por la simple razón de que ya no existe intermediación entre la ciudadanía y los gobernantes. Como podemos apreciar, estamos hablando de un entramado institucional propio del siglo XX en donde no se tenía el concepto ni las herramientas de las redes sociales lo cual no permitía una verdadera democratización de la información ya que ésta estaba en manos de la prensa y la prensa en las manos de unos pocos lo cual le daba un poder desde el punto de vista comunicacional hoy inimaginable.

La crisis de representatividad, entonces, llegó para todas las instituciones, desde las cámaras empresarias hasta los partidos políticos, por el mero hecho de no contar ya con el monopolio de la información para vincularse, a través de ellos ,con el gobierno de turno.

Hoy en día, la vinculación es mucho más directa entre los gobernantes y la ciudadanía. Si pensamos cómo los políticos informan y hacen campaña tiene que ver precisamente con este concepto de comunicación directa entre el ciudadano y el gobernante. Esto es lo que se conoce como “escucha activa” que no es otra cosa que estar atentos a lo que sucede en las redes sociales.

De allí que hoy tenemos candidatos que, sin una estructura tradicional, lograron obtener buenos resultados electorales debido a la comunicación directa –a través de las redes sociales- con la audiencia.

Juan Pablo Castillo es Sociólogo y consultor político.