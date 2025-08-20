A partir de hoy a las 18 horas, comenzará el Ciclo de Charlas abiertas y gratuitas de la Facultad de Bromatología “Diálogos en Comunidad” con la disertación “VPH: todo lo que tenés que saber sobre la vacuna y el test de detección” , a cargo de Laura Cavaignac, docente de la carrera de bioquímica de la Facultad.

Este ciclo, organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura, es gratuita y presencial, abierta a la comunidad, y se llevará a cabo en la Facultad de Bromatología (Perón 1154).

En este encuentro, se dialogará sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), su relación con el cáncer cervicouterino, y la importancia de la prevención a través de la vacunación y la detección temprana.

Por más info e inscripciones: www.fb.uner.edu.ar