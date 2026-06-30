La Facultad de Bromatología UNER informa que a través de la Res. DEC 177/26 se habilitó el período de inscripción para realizar evaluación de idoneidad para toda persona mayor de veinticinco años que no acredite estudios de nivel medio y aspire a ingresar a la Universidad, a partir del miércoles 1 de julio y hasta el lunes 31 de agosto del año 2026, ambas fechas inclusive.

Asimismo, quedó conformada la Comisión que llevará adelante el proceso de evaluación de idoneidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 420, integrada por la Lic. Lidia Fleytas, Lic. Mora Gondell y Lic. Mariana Personeni que integran el Área de Asesoría Pedagógica.

Los requisitos

Si sos mayor de 25 años podrás acceder a las carreras que se dictan en esta institución aprobando la instancia de evaluación de antecedentes y de conocimientos correspondientes a las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.

¿Qué debo cumplir?

Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción

Fotocopia de DNI

Constancia de Estudios Primarios completos

Currículum Vitae con carácter de Declaración Jurada

Aprobar la evaluación de antecedentes que incluirá, entrevista personal y evaluación de conocimientos generales.

¿Cómo me inscribo?

Deberás completar y presentar la solicitud de inscripción en la facultad en que se dicte la carrera elegida.