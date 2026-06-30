La Facultad de Bromatología UNER habilitó la inscripción para mayores de 25 años sin secundario completo
La Facultad de Bromatología UNER informa que a través de la Res. DEC 177/26 se habilitó el período de inscripción para realizar evaluación de idoneidad para toda persona mayor de veinticinco años que no acredite estudios de nivel medio y aspire a ingresar a la Universidad, a partir del miércoles 1 de julio y hasta el lunes 31 de agosto del año 2026, ambas fechas inclusive.
Asimismo, quedó conformada la Comisión que llevará adelante el proceso de evaluación de idoneidad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza 420, integrada por la Lic. Lidia Fleytas, Lic. Mora Gondell y Lic. Mariana Personeni que integran el Área de Asesoría Pedagógica.
Los requisitos
Si sos mayor de 25 años podrás acceder a las carreras que se dictan en esta institución aprobando la instancia de evaluación de antecedentes y de conocimientos correspondientes a las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
¿Qué debo cumplir?
- Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción
- Fotocopia de DNI
- Constancia de Estudios Primarios completos
- Currículum Vitae con carácter de Declaración Jurada
- Aprobar la evaluación de antecedentes que incluirá, entrevista personal y evaluación de conocimientos generales.
¿Cómo me inscribo?
Deberás completar y presentar la solicitud de inscripción en la facultad en que se dicte la carrera elegida.
Para acceder al material de estudio deberás crearte una cuenta en el Campus Virtual UNER y matricularte en el aula “Art. 7º LES” a través del siguiente enlace