La importancia de la presencialidad y la reapertura de las escuelas

Las escuelas son el lugar más seguro para el desarrollo integral de la niñez. Ha dicho también UNICEF que las escuelas deberían ser lo primero en abrir y lo último en cerrar. Sin embargo nuestra realidad, hasta el momento, ha sido inversa: Se ha habilitado innumerables actividades sociales, productivas, comerciales, deportivas, incluso salas de juegos y casinos, pero las escuelas siguen sin abrir. Durante 2020 el alumnado no concurrió a los establecimientos.

Las víctimas principales de esta clausura escolar han sido los niños, niñas y adolescentes. En particular los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y especialmente los de la primera infancia. Así la educación, que está llamada a reducir las desigualdades sociales, ha operado en forma contraria: Está amenazando a legiones de estudiantes con el riesgo de convertirlos en los desocupados del mañana.

El Consejo General de Educación, a través de distintas resoluciones, anunció la vuelta a clases para el 1 de marzo de 2021 con un sistema bimodal (presencial-virtual).

A nuestro entender ello requeriría que ya estuviéramos avanzados en varias cuestiones. Una de ellas -vinculada a lo presencial- sería la adecuación de las condiciones edilicias y sanitarias de las escuelas. Otra -relativa a lo virtual- consiste en la inversión en tecnología y recursos digitales, provisión de equipos y conectividad liberada como derecho social, así como recursos digitales accesibles y gratuitos, y plataformas que posibiliten la vinculación de alumnos y docentes.

Sin embargo, revisando respetuosamente el cuaderno de tareas gubernamental, advertimos que muchos de esos deberes no se están realizando. Al menos no con la claridad, contundencia y premura que la situación reclama.

Por eso nos dirigimos a las autoridades públicas para hacerles, a modo de aporte, las siguientes preguntas:

¿Por qué la educación no fue considerada desde un inicio actividad esencial?; ¿Por qué no se dicta una norma que la considere de esa manera a partir de ahora?; ¿Qué acciones se están desplegando para atender, en forma prioritaria, a los niños y niñas de la primera infancia en situación de vulnerabilidad?; ¿Qué aportes se están realizando en los edificios escolares para garantizar la provisión de materiales de limpieza, alcohol, toallas descartables, barbijos, guantes, lavandina, señalizaciones y sectorizaciones edilicias, etc.?; ¿Qué convenios se han celebrado con otras instituciones para ampliar la superficie afectada en los términos del punto 3 de la Resolución 2722/20 CGE?; ¿Qué inversiones tecnológicas se están llevando a cabo para la generación de plataformas virtuales de enseñanza, de manera que la virtualidad no quede reducida al envío de un mensaje de WhatsApp?; ¿Qué esquemas de provisión de material tecnológico, teléfonos celulares, chips para conectividad, o acceso a redes, se están implementando para los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los de menores recursos?; ¿Qué auxilio se ha dispuesto para los docentes que, de acuerdo a la Resolución 2722/20 de CGE, deberán asumir la enseñanza presencial y virtual a la vez, sin contar con los recursos tecnológicos necesarios?

Le requerimos a las autoridades gubernamentales una pronta y efectiva respuesta a estos interrogantes, como forma de hacer realidad el cumplimiento de este derecho humano esencial que es la educación.

(*)“Gualeguaychú por la Educación” es un encuentro abierto y plural, de personas de esta ciudad, de distintos partidos políticos e independientes, con una preocupación común: El mejor funcionamiento del sistema educativo.

Firman: Alicia Martinelli, Mario Rivas, Sara Teubner, José Dorati, Marita Molinari, Guillermo Nikodem, Beatriz Spiazzi, Daniel Berón, Yolanda Giupponi, Fabián Otarán, Rosario Pomés, Darío Carrazza, Raquel Nikodem, Valentino Bel, Rocío Suarez Romani, Gonzalo Quiroga Rauch, Vanina Scavuzzo, Ricardo Rodríguez, Gladys Casenave, César Razzetto, Florencia Maneiro, Lino Echeverría, Analía Guido, Ricardo Denaday, Anita Severín, Daniel Arias, Julia Del Valle, Daniel Espino, Julieta Carrazza, Flavio Lucardi, Evelyn Benedetti, Walter Zárate, María Mastalerz, Norberto Fiorotto, entre otros.