La médica argentina Mabel Bianco, entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo

La presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (Feim) fue elegida entre las mujeres “más influyentes e inspiradoras del mundo” en la lista “100 Mujeres de la BBC” 2019.

Desde hace 40 años, la doctora Bianco trabaja por la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. Su lucha por la legalización de aborto la tuvo como gran protagonista durante las jornadas de exposición y debate en el senado en julio del año pasado. La BBC la eligió en la categoría “Liderazgo”, mientras que las otras ternas fueron “Conocimiento”, “Creatividad”, “Tierra”, “Identidad” y “Deporte”.

“Recibo este reconocimiento muy contenta y honrada, sobre todo por las otras mujeres que veo en la lista, a muchas de las cuales conozco y admiro”, dijo Bianco a la Agencia Télam.

Recibida en la Universidad del Salvador, Máster en Salud Pública por la Universidad del Valle (Cali Colombia) y especialista en Epidemiología y Estadística Médica por la Escuela de Epidemiologia (Universidad de Londres), Bianco es una reconocida feminista, coordinadora de la Campaña Internacional Las Mujeres No Esperamos, Acabemos la Violencia y el VIH. YA! y del Grupo Internacional de Mujeres y el Sida –IAWC-.

Muy contenta con la distinción, la médica reveló cómo llegó a participar en esta convocatoria: “Me preguntaron si me interesaba, dije que sí, pero no sabía bien cómo era el procedimiento. Me pidieron que detallara el ámbito en que trabajo y cuáles eran mis expectativas, y yo dije que desde hace décadas vengo luchando por los derechos de las mujeres en general y más específicamente por los derechos sexuales y reproductivos”.

El programa 100 Mujeres de la BBC relata las historias de aquellas que se destacan en distintas disciplinas en todo el mundo. Para llegar a esta lista se realiza primero una selección de las candidatas y la condición más importante en esta elección es que las mujeres hayan tenido logros o hayan inspirado cambios en la sociedad, cambios que ayudaran al Futuro de las Mujeres.

“Quiero un futuro sin muertes innecesarias de mujeres", dijo Bianco. Y agregó: "Espero que lleguemos a un punto en el que las mujeres de todo el planeta puedan vivir sin violencia de género y decidir libremente sobre sus vidas, sus cuerpos y si quieren ser o no ser madres sin riesgo de muerte”.

Mabel Bianco es una de las 10 latinoamericanas reconocida en esta importante distinción. Entre las premiadas está la actriz actriz indígena mexicana Yalitza Aparicio, ganadora del Oscar por la película “Roma”, la activista medioambiental colombiana Francia Márquez, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de la ONU e Ida Vitale, poeta uruguaya.

El ránking también incluye artistas, cientificas, políticas, activistas, periodistas o empresarias de Estados Unidos, Canadá, China, Vietnam, Reino Unido, Finlandia, México, Nepal, Brasil e India, entre otros países. En la lista se destacan la activista por el cambio climático Greta Thunberg, la psicóloga forense de Corea del Sur Soo Jung Lee, la actriz Bella Thorne, la activista tansgénero Nisha Ayub, la elegida como mejor futbolista del mundo, Megan Rapinoe, la activista estadounidense Jamie Margolis, fundadora del movimiento Hora cero, la atleta nigeriana Eid Naser, la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, la luchadora de sumo japonesa Hyori Kon y a la activista india por los derechos humanos Parveena Ahanger.

“Este reconocimiento es un aliciente para seguir trabajando, así que la mejor manera de agradecer es continuar con mi lucha de todos los días”, finalizó.

La historia de la médica argentina habla de su lucha constante, que hoy la destaca entre las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo. Año a año sumó trabajo, voluntad y compromiso.

Así, en 1983 Mabel Bianco trabajó en el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, donde coordinó el Programa Alimentario Nacional (PAN) y creó el Programa Mujer, Salud y Desarrollo, en el que se desempeño hasta 1989. Además, fue directora nacional de de Relaciones Internacionales en dicho ministerio desde 1985 hasta 1989.

En 1984 fue relatora de la Conferencia Regional de la Mujer que se realizó en Cuba, preparatoria de la III Conferencia Internacional de la Mujer, en representación del gobierno argentino. Un año más tarde integró la delegación oficial de Argentina a la III Conferencia Internacional de de la Mujer en Nairobi, donde fue relatora del grupo de salud. Participó en las Conferencias Internacionales de Población y Desarrollo en Cairo y de la Mujer en Beijing 1995 y desde entonces trabaja para la implementación de los Planes de Acción de ambas a nivel nacional, regional y mundial. En 1988 y 1989 integró el Comité Organizador del Foro de La Haya acerca de la implementación del Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, preparatorio de la Sesión Especial de La Asamblea General de ONU.

En 1989 -hace ya 30 años- creó junto a un grupo de mujeres feministas la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer –FEIM-, una ONG de mujeres que “desarrolla investigaciones, incidencia política, capacitación, y promueve la igualdad y los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en Argentina y América Latina y el Caribe”. Tiene estatus consultivo en Naciones Unidas.

En el 2003 organizó y fundó con otras tres ONG el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos (CoNDeRS), que reunió a más de 400 organizaciones y grupos de mujeres, jóvenes y derechos humanos. Hasta 2011 monitoreó la implementación de la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en todo el país.

En 2012 creó y copreside el Comité de ONG de América Latina y el Caribe para la Condición de la Mujer (Comité de ONG' CSW LAC filial de la Mundial). Es miembro electa del Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil de ONU Mujeres. Y también es presidente de la Coalición Mundial Mujeres y Sida.

En el 2013 se incorporó en ONU a la discusión de la Agenda Post 2015, integra el Grupo Mayor de Mujeres ante Naciones Unidas, integra el subgrupo Foro Político de Alto Nivel y específicamente trabaja en la participación de las organizaciones en este Foro. En 2016 coordinó el informe de los grupos de los países que presentaron voluntariamente su informe y fue informante del grupo en la sesión especial de los Grupos Mayores durante la segunda reunión del foro.

Desde mayo 2016 integra la Comisión sobre Equidad de Género y Desigualdades en Salud en las Américas, creada en la Organización Panamericana de la Salud en colaboración con el Instituto de Equidad en Salud de la Universidad Global de Londres, UCL.

En junio de 2018, durante las jornadas de debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, la médica dio su postura a favor de la norma e hizo principal hincapié en la creación de una Comisión Bicameral para controlar el cumplimiento de la ley en caso de aprobarse.

Durante su exposición mandó un fuerte mensaje a los senadores respecto del cumplimiento de las leyes: “Tenemos que reconocer que en nuestro país hace muchos años tenemos las leyes. Pero no se cumplen. Los legisladores hacen leyes pero después se tienen que ocupar de que se cumplan. Si no se cumplen, no terminaron bien su trabajo".