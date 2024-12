La presidenta del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, dio explicaciones este lunes sobre los descuentos que encontraron docentes de Entre Ríos en las liquidaciones de sus salarios de noviembre.

“Hasta hoy recibimos 2.500 reclamos, que se están procesando”, confirmó a Canal 9 Litoral y recordó que el procedimiento de reclamos debe hacerse a través del “Sistema RELI”.

Autoridades del CGE y representantes gremiales se reunirán este martes desde las 9 para tratar la problemática, que incluyó una conferencia de prensa de AGMER este lunes.

“Les pedimos disculpas a los docentes que les estamos dando menos de lo que les corresponde. Tenemos que implementar el sistema de devolución. Se va a devolver y a la brevedad”, anticipó la funcionaria.

No obstante, Fregonese sugirió que muchos trabajadores no entienden sus recibos de sueldo y malinterpretan las liquidaciones. “Hay muchos casos donde en realidad el docente no entiende el recibo. Hay algunos que sacaron un crédito con el Bersa y el descuento es del banco”, puso como ejemplo.

Además, recordó que “hace muchos años que hay problemas de liquidaciones, y eso ha seguido sucediendo”, y señaló que la actual administración, luego de un relevamiento, está por comenzar con el “saneamiento del proceso de liquidaciones”.