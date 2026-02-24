Se trata de una convocatoria de la Agencia I+D+i destinada a la investigación básica orientada al fortalecimiento de las cadenas de valor y las capacidades tecnológicas vinculadas al desarrollo productivo.

Esta línea busca promover la articulación entre científicos, tecnólogos y grupos o centros de investigación en torno al desarrollo de proyectos conjuntos con el sector privado. Cada proyecto podrá solicitar el equivalente en pesos de hasta USD 200.000 en aportes no reembolsables para financiar hasta el 80% del costo total de la iniciativa, mientras que el 20% restante deberá ser aportado como contraparte.

El monto total de la convocatoria asciende a USD 10.000.000 provenientes del Préstamo BID N° 5293/OC-AR “Programa de Innovación Federal”, con la posibilidad de ampliación bajo la modalidad de ventanilla abierta.

Ejes temáticos

La presente Convocatoria se estructura a partir de tres ejes temáticos, según se prevé en el Artículo 4°, a saber:

a) agroindustria; b) minería y energía; c) salud; con aspectos transversales a tecnologías habilitantes (Inteligencia Artificial, Biotecnología y Nanotecnología, Tecnología Satelital y Espacial, Tecnologías de la Información y la Comunicación).

Esquema de cofinaciamiento: Hasta el ochenta por ciento (80%) será aportado por la Agencia I+D+i considerando el tope máximo de financiamiento, mientras que el 20% restante deberá ser aportado como contraparte. Cada proyecto podrá solicitar el equivalente en pesos de hasta USD 200.000 en aportes no reembolsables (ANR).

Plazo de Ejecución: hasta dieciocho (18) meses; dependiendo el caso, se podrá extender el plazo en un máximo de seis (6) meses adicionales con la debida justificación aprobada por la Agencia I+D+i, siendo el plazo máximo de ejecución de hasta veinticuatro (24) meses.

¿Cómo presentarse?

A diferencia de convocatorias anteriores, las presentaciones deben realizarse a través de una institución de vinculación tecnológica UVT. En esta oportunidad, UNER dispondrá del equipo técnico que integra VINTEC para acompañar durante todo el proceso. Los/las investigadores no pueden hacer la presentación en forma directa.