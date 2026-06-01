El Consejo General de Educación (CGE) impulsa la campaña de prevención y cuidado integral en el ámbito educativo #HablemosDe, que promueve el diálogo y la detección temprana de problemáticas que atraviesan a niños y adolescentes. La propuesta convoca a familias, docentes y a la comunidad a involucrarse en su cuidado y acompañamiento.

Las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas configuraron escenarios que desafían actualmente al sistema educativo. Estas problemáticas tienen origen y repercusión más allá del aula y requieren respuestas conjuntas. En este contexto, y a partir de los indicadores relevados por el sistema educativo provincial en el 2025, surge #HablemosDe.

La campaña tendrá presencia en medios masivos, vía pública, diarios, cine y plataformas digitales. Al mismo tiempo los contenidos se abordarán de manera pedagógica dentro de las aulas a través de talleres y espacios de debate adaptados para los estudiantes, instalando así la conversación pública y social sobre temas que muchas veces permanecen silenciados.

Entendiendo que la escuela es un actor fundamental, pero la responsabilidad es colectiva. El plan contempla cuatro etapas temáticas: consumos digitales y ciberbullying; ausentismo y vínculos escolares; educación sexual integral, cuerpos y derechos y salud mental, prevención del suicidio y escucha activa.

El primer eje de trabajo estará centrado en los consumos digitales y el ciberbullying, una problemática cada vez más presente en la vida cotidiana de los estudiantes. La campaña también abordará las consecuencias de la convivencia en entornos digitales. Otro de los desafíos que se trabajará es el ausentismo escolar y la necesidad de recuperar el valor de la escuela como espacio de encuentro y construcción de vínculos.