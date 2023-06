Juan Pablo Castillo*

¿Cuántos docentes vemos al costado de la ruta haciendo dedo para ir a dar clases, cuántos andan corriendo de un lado para otro? ¿Cómo puede ser que haya docentes que estén bajo la línea de pobreza?

El impacto que tiene un docente en la historia personal de cada uno de sus estudiantes es inconmensurable, porque éste te puede estimular, impulsar a superarte y, sin embargo, los tenemos olvidados. Todos nos la agarramos con el docente: “que vive haciendo paro”, “que no existe la vocación docente” “que docentes eran los de antes”, que “tienen tres meses de vacaciones”, pero a la situación que hemos llegado no la hemos vivido jamás.

Damos por sentado que a la escuela los estudiantes van todos bien alimentados, que tienen una familia que los acompaña y que el docente solo tiene que dedicarse a transmitir conocimientos. Sabemos que la realidad en la cual estamos viviendo dista mucho de ser así, la brecha es cada vez más amplia entre los que tienen esto resuelto y los que no. Por eso el docente tiene que ser un elemento de contención además de darles educación.

Sin educación no hay salida posible a esta encrucijada en la cual estamos metidos. No hay salida si no logramos hacer políticas de Estado que pongan a la educación como prioridad, que eleve considerablemente el sueldo y el prestigio que debe tener un docente. Esto es una inversión real donde no puede haber otra prioridad que no sea esta. Ahora bien, ¿Cuánto es la inversión real en educación en nuestro país? Comparemoslo con otros países: En EE.UU se invierte el 9% del P.B.I, en Gran Bretaña y en Australia el 14%, en Francia el 12, en Corea del Sur el 25%, nosotros no llegamos al 6%. ¿Se ve claramente la diferencia entre los países líderes y los que no lo somos? Creo que la respuesta es clara.

Pensemos esto: un niño que en el 2023 ingresó a primer grado, a la edad de entrar al mercado laboral posiblemente tenga que afrontar un trabajo que hoy aún quizás no se haya creado.

Por eso lo único que no va a cambiar es el proceso de aprendizaje, por eso una sociedad donde jerarquice a los docentes que son quienes te pueden cambiar la vida, estimular, es la salida que tenemos en la era del conocimiento. Si la mayor parte de los recursos se destinaran a la educación lograríamos emprender un cambio que no solo sea real y duradero sino que, fundamentalmente, no tendríamos más docentes haciendo dedo al costado de la ruta.

* Sociólogo y consultor político.