El desarrollo del Polo Educativo en nuestra ciudad, no sólo ha sido beneficioso para los estudiantes locales, sino también para aquellos que viven dentro del Departamento o en otras localidades vecinas.

Este fenómeno ha llevado a que en Gualeguaychú se produzca un nuevo tipo de demanda habitacional: la de los universitarios.

José Dorati, decano de la Facultad de Bromatología, habló con Ahora ElDía y contó que “el 10% de los estudiantes tiene residencia fuera de la Provincia y el 40% proviene de ciudades del Departamento”.

“Los chicos nos reportan la dificultad que implica para ellos alquilar, y que los costos de alquileres son más elevados que en otras plazas de la provincia, y eso forma parte de la toma de decisiones a la hora de venir a estudiar a nuestra Facultad”, resaltó.

A diferencia del año pasado, cuando desde la Casa de Estudios llevaron a cabo una campaña alentando el alquiler estudiantil, en esta ocasión no se volvió a retomar. No obstante, Dorati aseguró que cuentan con una base de datos para que se inscriban aquellos que estén interesados en satisfacer esta demanda.

Cuando se construyó el Polo Educativo estaba contemplado el desarrollo de una residencia estudiantil para los alumnos, sin embargo, todavía no es una realidad.

“Hoy la Facultad se encuentra enfocada en culminar las obras de infraestructura de la carrera de Veterinaria, donde va a funcionar el Hospital Escuela. Tenemos proyectos de construcción de residencia y gimnasio, pero eso está sujeto a cómo vengan los recursos para terminar las obras existentes y para fortalecer el equipamiento, ya que eso se haría con recursos propios de la universidad. Vamos a ver si podemos concretarlo en un tiempo cercano”, apuntó.

El rector advirtió que la construcción de una residencia sería sólo un paliativo, “pero no va a ser la solución completa. Los estudiantes nos piden contar con este tipo de alojamientos, pero eso tiene que tener un equilibrio entre lo que sale compartir con dos o tres personas una casa, y lo que saldría una pieza”.

Alquileres, pero no en la zona de interés

Es habitual que cuando un joven se muda a una ciudad nueva para estudiar, elija para vivir una zona cercana a su facultad. Sin embargo, en Gualeguaychú la oferta disponible en las inmediaciones de Bromatología es muy escasa.

Joan Fleitas, corredor inmobiliario, manifestó que “me parece que la disponibilidad debería ser mayor cerca del Polo Educativo. Todavía faltan casas en esa zona. Si vas para la zona de Pueblo Nuevo, se están construyendo edificios, y dúplex, ya que la gente está buscando por esa zona alquiler para los estudiantes”.

La mayoría comienza a consultar por alojamiento desde octubre y la demanda se acrecienta mucho más a principios de año. Fleitas mencionó que la mayoría de los estudiantes provienen de Larroque, Urdinarrain y Concepción del Uruguay.

Según el corredor inmobiliario, las familias buscan estabilidad para sus hijos, y prefieren los alquileres permanentes a los temporarios.

“Normalmente la gente que trae a sus hijos, busca alquileres permanentes, por la cuestión de la mudanza, y si consiguen una localización que cuadra, alquilan. Además, sucede que el turismo temporario ha bajado, y hay muchos que alquilaban bajo esa modalidad y ahora se pasaron al alquiler permanente. Se ha incorporado este nuevo público que buscan alquileres y que compite con los ciudadanos de Gualeguaychú, ya que buscan ubicación céntrica, o cerca del Polo Educativo”, detalló.

Debido a las malas temporadas turísticas de los últimos años, Fletias destacó que muchos propietarios han optado por la seguridad que supone alquilar a estudiantes o a una persona de forma permanente, en vez de hacerlo de manera temporaria.

Un departamento de dos ambientes tiene un costo promedio de $400.000, sin contar expensas ni servicios. El requisito que se pide para ingresar a los estudiantes es contar con una garantía propietaria dentro del Departamento.

Fleitas augura que la ciudad experimentará un viraje en cuanto a la cantidad de alojamientos disponibles cerca del Polo Educativo. “La facultad no se van a ir, y todo hace que se incline para ese tipo de negocios en la zona. La gente me pregunta alquileres cerca del Polo Educativo, y no tengo. La demanda va a crecer para ese lado. Hay disponibilidad de casas antiguas que se pueden convertir en departamentos o residencias por la zona, pero esto es muy reciente”.

“Hoy en día, como los alquileres se empezaron a trabajar diferente, y hay estabilidad con la inflación, hay disponibilidad. Hay casas en alquiler y también departamentos que se han construido con el fin de alojar estudiantes. Hay personas que vieron el crecimiento de este nicho y modificaron una casona e hicieron un monoambiente. Venimos de años de que la renta era un mal negocio, y ahora no lo es”, destacó.

Por su parte, la corredora inmboliaria Liliana Schultis señaló que, en el último tiempo, la demanda estudiantil ha mutado y nota que “muchos chicos han optado por juntarse con conocidos y alquilar casas más amplias, y con eso dividir gastos”.

A su criterio, a los propietarios les conviene alquilar departamentos o casas amuebladas de marzo a diciembre y los meses de verano dedicarlos al turismo.

Esta modalidad bastante reciente, permite a los gualeguaychuenses asegurarse ingresos durante la temporada baja y al mismo tiempo, aprovechar la demanda turística de enero y febrero. Este tipo de contratos suele darse con dueños directos que a través de un “contrato de palabra” guardan el lugar a los estudiantes durante el verano y luego lo tienen disponible durante la cursada.

Lo cierto es que los estudiantes universitarios llegaron para quedarse, y eso implica una modificación en el mapa inmobiliario de la ciudad, no sólo porque compiten por alquileres con los locales, sino porque representan demandas particulares: como espacios más chicos tipo monoambientes, que son unidades habitacionales poco disponibles en la actualidad, así como lugares ubicados más cerca de la facultad, e incluso, edificios pensados específicamente para quienes vienen a estudiar, como las residencias.

Sea como sea que se desarrolle este nicho, no sólo impactará en la oferta habitacional disponible, sino que pondrá a prueba a Gualeguaychú en su potencial para convertirse en una ciudad universitaria.