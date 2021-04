La funcionaria, ex titular del Consejo General de Educación, recordó que por “calendario escolar las clases comenzaron el 1 de marzo en un marco de semipresencialidad, ya que no es presencialidad completa, salvo en algunas escuelas, nivel primario, rurales que cuentan con una cantidad menor de alumnos, no así en los establecimientos de nivel secundario ubicados en el campo que cuentan con un número considerables de chicos y chicas que concurren a los mismos”.

En este, poco más de un mes, los chicos “concurren, por grados y años, una semana en forma presencial y otra virtual, o de trabajos prácticos en su casa, dependiendo de la conectividad que tenga cada chico”. Señaló que el “balance es positivo, dado que han sido muy pocas las burbujas aisladas en forma preventiva, en el caso de que algún alumno, profesor, presente síntomas, cuadros febriles se aíslan para hacer el correspondiente hisopado. Una vez conocido el resultado, en el caso de que sea negativo, se les otorga el alta y se regresa a la nueva normalidad; mientras que si es positivo se continúa con el aislamiento y tratamiento correspondiente”.

Se “hace a través de una comunicación directa con el Hospital, vía Whatsapp, que tenemos los referentes de la Departamental, en este caso autoridades y Supervisores, debiendo comunicarse cada colegio y escuela con su respectivo supervisor”.

Destacó que después de un mes de “ensayo y error se agregó una comunicación “directa del directivo de cada escuela con el hospital, para que el responsable de cada establecimiento educativo sea quien realice la burbuja correspondiente y lo comunique al hospital, interviniendo el mismo, en lo referente al hisopado, en el caso de ser necesario”. Agregó que el principal centro de salud de ciudad y zona “hace un seguimiento de la burbuja para el alta o aislamiento con sus certificados correspondientes ”.

También se trabaja con la aplicación “Cuidar Escuelas”, donde el Ministerio de Educación de Nación, una plataforma para subir “las burbujas que están aisladas, saber cómo se procede en cada caso y hacer el seguimiento”. Indicó que los “aislamientos son preventivos”, y que “desde la departamental hemos solicitado de que en el menor tiempo posible “se otorguen las altas correspondientes cuando se trata de una falsa alarma, teniendo cuenta que quedan involucrados, en cada caso, entre 6 y 7 profesores”.

El “porcentaje de personas que en educación ha contraído el virus es muy bajo y en los pocos casos-reitera- que se han aislado burbujas ha sido en forma preventiva”.Afirmó que “las escuelas no son los focos de contagio, dado que en las mismas se cumplen con todos los protocolos que diseñara el Ministerio de Salud. Sabemos que el contagio está en todos lados, aunque no se puede señalar que “ el mismo se da por la presencialidad en los establecimientos educativos”.

Obras

En “30 días o menos, darán comienzo los trabajos en la Escuela de Educación Técnica Número Dos a cargo de la empresa Hornos que viene realizando tareas de estudio de factibilidad de suelo para dar comienzo a las actividades con un presupuesto 170 millones de pesos que contempla todo lo que es la parte administrativa, rectoría, talleres y aulas”.

Se “nos han pedido parte de la superficie de los establecimientos educativos rurales para la construcción de pozos nuevos a través de las Juntas de Gobierno y ENHOSA, a lo accedimos porque es en beneficio de localidades aledañas a las escuelas, además de beneficiar a las mismas”, dijo Irazábal.

En “la escuela Esteban Piacenza (Costa Uruguay Norte) se agregaron nuevos cuerpos de sanitarios, además contamos con un proyecto para sumar más baños en la Escuela 9 de Costa Uruguay Sur y la terminación y ampliación de sanitarios en la localidad de Parera”.

Pablo Haedo

La “obra de intervención, 15 millones de inversión, avanza a pasos agigantados”. Por otro lado “hubo un reclamo en cuanto a la apertura de distintas divisiones en lo que corresponde al ciclo Orientado. Uno de ellos en Ciencias Naturales y otro en Turismo, generándose un inconveniente en la última, debido que se pidió que conformen dos divisiones por la matrícula de alumnos.

Nos reunimos con el equipo directivo del Pablo Haedo, representantes gremiales, supervisor, poniendo en la balanza la situación que se había generado”. Contó que la “documentación fue enviada, mes de febrero, en tiempo y forma”. Agregó que “hubo un retraso en la toma de decisiones en la Dirección de Escuelas Secundarias en cuanto a enviar los expedientes, porque piden nuevos requerimientos por parte del supervisor. Se hicieron nuevas intervenciones que nos llevan a decir que con 42 alumnos en Cuarto C y de 52 en quinto C, es necesario un desdoblamiento en una división D para ambos; mientras que sexto año cuenta con 18 alumnos, número acorde, teniendo en cuenta que este contexto una división puede funcionar con entre 20 y 25 chicos. Esto es lo que se envió nuevamente al Consejo de Educación estando a la espera de una pronta respuesta”