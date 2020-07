Para AMET en Entre Ríos "no están dadas las condiciones para la vuelta a clases"

"No están dadas las condiciones para el regreso a clases en Entre Ríos", sostuvo el gremialista ya que según indicó "en algunos departamentos de la provincia hay circulación comunitaria del virus, y si hay lugares en los que se habilitan las clases y en otros no, no se respetaría el derecho igualitario de acceso a la educación". "La vuelta a clases se debería dar en todo el territorio provincial al mismo tiempo", enfatizó.