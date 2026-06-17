Días pasados, se llevó a cabo la Jornada Docente: “La evaluación como desafío de la enseñanza” con más de 90 docentes de nivel secundario, terciario y universitario de todos los espacios curriculares de diversas instituciones educativas de la provincia en la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

La bienvenida estuvo a cargo del Secretario Académico, Hugo Giménez, y la actividad fue organizada por Lidia Fleitas, integrante del Área de Asesoría Pedagógica de esa secretaría.

Esta actividad fue reconocida por la Dirección Departamental de Escuelas de Gualeguaychú (DDE N.º 13/2026).

Entre los objetivos de la jornada se destacaron el análisis y la apropiación de los fundamentos de la evaluación en contextos académicos, a partir de las preguntas centrales: qué, cómo, por qué y para qué evaluar; revisar la evaluación como eje de la enseñanza; comprender la importancia de la evaluación como herramienta para el diseño de propuestas educativas innovadoras, situadas en contextos de alta dotación tecnológica, pandemia e incorporación de la inteligencia artificial; e indagar la naturaleza didáctica de las actividades de evaluación, entre otras.

La jornada estuvo a cargo de las docentes de la unidad académica Carolina Clerici, quien expuso sobre “La evaluación revisitada”; Carolina Chirino, sobre “El diseño de actividades de evaluación”; y Florencia Becerra y Danisa Bastida, quienes abordaron “La calificación de actividades de evaluación”.

La realización de esta propuesta reafirma el compromiso de la Facultad de Bromatología de la UNER con la formación permanente de las y los docentes y con la generación de espacios de reflexión, intercambio y construcción colectiva de conocimientos.

“En un escenario educativo atravesado por profundas transformaciones y nuevos desafíos pedagógicos, repensar las prácticas de evaluación resulta fundamental para promover propuestas de enseñanza más inclusivas, innovadoras y contextualizadas, fortaleciendo así la calidad educativa y el compromiso de la universidad pública con la mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, concluyeron desde la Facultad.