¿Sale o no sale? Parque del Sol divide cada vez más las aguas del Concejo

La primera concejal oficialista en criticar el proyecto abiertamente fue Sofía Ghiglione. En diálogo con ElDía desde Cero opinó que “es muy interesante, pero no creemos que sea el momento. Cuando el Ejecutivo nos pida reverlo, veremos cómo avanzar pero, en una situación tan difícil como la que estamos viviendo hoy, tal vez no sea una prioridad”.

En este sentido aclaró que “es una posición personal y la de algunos de mis compañeros, no del bloque en su totalidad. Pero entre todos lo vamos a decidir”. “Creo que ninguna medida puede estar exenta de un contexto”, cerró, oponiéndose a lo declarado días atrás por el concejal Juan Boari, con quien comparte bloque.

El médico reconoció que dentro del bloque del PJ hay voces distintas respecto del proyecto de la compra de Parque del Sol, pero se mostró optimista y aseguró que “de todas maneras va a salir; quiero que salga".

La compra del balneario implicaría una inversión de unos 360 mil dólares, lo que significa una suma de más de 40 millones de pesos. El monto sería abonado en unas 20 cuotas.

"Junto con la playa del Puente, son decisiones políticas con coherencia porque uno se ilusiona y piensa que no es sólo una playa, sino 23 hectáreas donde puede ser un antes y un después de la ampliación de derechos e inclusión", dijo Juan Boari.

El semáforo en amarillo

Los concejales que encendieron la luz de precaución dentro del bloque oficialista fueron Sofía Ghiglione, Ignacio Farfán y Susana Villamonte, quienes expresaron sus dudas acerca del momento de extrema sensibilidad y emergencia que atraviesa toda la sociedad, por la pandemia del Coronavirus. Se trata de tres concejales del Frente Creer, que se sumarían a un “no, por ahora".

Semáforo en verde

El 6 de abril fue la última visita oficial que se hizo al Parque del Sol. Funcionarios y concejales recorrieron las instalaciones; fue la misma ex secretaria de Gobierno y actual titular de Hacienda, Delfina Herlax, la viceintendenta Lorena Arrozogaray, quienes encabezaron la comitiva.

También estuvieron presentes los representantes del Hogar de Cristo, con quienes se trabaja de manera conjunta para firmar un convenio de trabajo y colaboración.

A la recorrida se sumaron tres ediles del PJ: Juan Boari, Exequiel Quinteros y Pablo Fernández, quienes le darían el sí al proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo.

Semáforo en rojo total

Los concejales de Juntos por el Cambio, Alejandra Leissa, Pablo Echandi y Juan Ignacio Olano, mantienen un “no” rotundo al proyecto de comprar el predio. “A los gualeguaychuenses nos va a costar 360 mil dólares, casi 40 millones de pesos, y se quiere gastar esa plata en algo que no es una necesidad”, afirmó al respecto el integrante del bloque opositor Juan Ignacio Olano.

“Si salimos a preguntar en la calle los vecinos van a preferir que le arreglen las calles antes que comprar una playa”, sostuvo.

El concejal Luis Castillo del espacio vecinalista opinó que es “inoportuno y fuera del contexto de realidad”.

En diálogo con ElDía sostuvo que “entendemos que no solamente debe haber consensos, sino que además hay que buscar articulaciones con otros sectores de la sociedad que puedan hacer sus aportes. Creemos que se debe tratar de un gran proyecto y no sólo de una playa. Si es una playa solamente, es muy caro. Si se tratara de turismo, queremos que se sumen muchos otros actores de la sociedad para dar sus opiniones”.

Asimismo, Castillo opinó que “quisieron cerrar una compra y luego salieron a buscar consensos. Creo que no debe ser así cuando hablamos de dineros públicos y el interés de toda la sociedad, no sólo de un sector. Por lo tanto, no voy a acompañar de ninguna manera a este proyecto”.

El día en que Piaggio pidió por Parque del Sol

El intendente Martín Piaggio trabaja por respaldar esta compra. Aseguró que se trata de un espacio estratégico para la ciudad y que sería una nueva costanera para Gualeguaychú.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, el Presidente Municipal se dirigió al cuerpo legislativo y expresó: “A los concejales de todos los partidos, debemos entender a este 2021 como un año cargado de desafíos, y les digo una impresión personal: me cuesta imaginarlo más duro que el 2020”, comenzó el tramo final de su alocución y prosiguió: “Hay desafíos muy interesantes, y vamos a seguir proponiendo estos desafíos en una lógica sostenida la ampliación en materia de derechos que igualan posibilidades en nuestros espacios públicos, por necesidades temporales y necesidades a largo plazo”.

“En esta discusión va unido el desafío de Parque del Sol, que claramente ha demostrado lo que significa para nuestros vecinos y el turismo, lo que significa para la posibilidad de acceso a nuestro río, algo que ha sido un problema histórico en materia de acceso público y privada. Son posibilidades, y en el debate de esas posibilidades siempre voy a pedir que lo hagamos en el marco del disenso, con mucho respeto”, dijo en favor de la compra del predio de 23 hectáreas.