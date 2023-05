Mónica Farabello

El video duró más de siete minutos y en menos de 12 horas obtuvo más de 570 mil reproducciones en Instagram; 33 mil reacciones y y más de 3300 comentarios. Con un repaso por su gobierno, la herencia política y económica y los escenarios nacionales e internacionales, el Presidente de la Nación confirmó que no buscará su reelección.

Además, llamó a democratizar su partido y que sea la gente quien defina quién será el candidato, a través de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Ahora ElDía sondeó la opinión de todo el arco político local, provincial y nacional para saber las repercusiones de un día políticamente caliente.

El secretario de Agroindustria de la Nación y ex intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, opinó que "habla bien del Presidente su renuncia a ser candidato priorizando la unidad del Frente de Todos. Tuvo una gestión muy compleja desde el inicio cuando asumió con una deuda en default, sin financiamiento internacional debido al desorden que dejó el gobierno anterior y en su mandato debió afrontar la pandemia, la guerra que complicó la economía y la sequía más grande de la historia".

Por su parte, el contador Germán Grané, a cargo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), expresó a Ahora ElDía que “nuestro país atraviesa tiempos complejos en lo económico y social que vienen de varios años, signado principalmente por el fuerte endeudamiento con el FMI (Fondo Monetario Internacional) entre otros aspectos, y en lo político en las distintas fuerzas se están dando intensos movimientos en orden al año electoral. En ese contexto entiendo que la decisión del Presidente es de mucha responsabilidad, priorizando lo colectivo y la unidad”.

La Diputada provincial del PJ Mariana Farfán opinó que “en estos momentos de incertidumbre, esta manifestación del Presidente Alberto Fernández indica que se está arrancando con las definiciones, porque esta es una y es muy importante para el peronismo y para el panorama electoral que se aproxima. Es una determinación que considero, además de la importancia que tiene, que requiere entereza y también coraje, fundamentalmente porque es una responsabilidad política. Ahora es momento de que la cúpula nacional, con la necesaria participación de los gobernadores y gobernadoras peronistas, construya la mejor fórmula para las próximas elecciones presidenciales”.

Por su parte, el concejal del PJ, Pablo Fernández indicó que “esta situación abre una nueva etapa para ordenar las prioridades dentro del Frente de Todos. Ahora es tiempo de sentarse a discutir con un panorama mucho más claro, y definir quién es la mejor mujer o el mejor hombre para que sea la opción electoral que presentará el Frente de Todos en las próximas elecciones presidenciales”.

Otro de los concejales de la ciudad que habló de esta decisión fue el referente del Radicalismo local, Juan Ignacio Olano, quien sentenció: “Esto no es un acto heroico como lo plantea por Twitter el señor Cafiero. No es un acto de renunciamiento por la Patria; esto un baño de realidad al peor gobierno de la democracia. Lo que sí me preocupa es que el respeto a la gobernabilidad y a la institucionalidad”.

“Lo que todos queremos es que la presidencia de Alberto Fernández termine de la mejor manera, porque a nadie le conviene ni a la política ni a los ciudadanos, que las cosas salgan mal”, concluyó Olano.

La edil Andrea Noguera se diferenció y sostuvo que le “parece una muy buena decisión; necesaria para reorganizar el Frente de todos, nos da un clima de mayor tranquilidad para un armado de unidad. Claramente no cuenta con los apoyos necesarios y de esta manera deja lugar a una opción que da esperanza en este momento de incertidumbre sobre el futuro”.

Pablo Echandi, concejal y precandidato a Intendente del PRO se mostró molesto: “La verdad que no puedo creer que se haya perdido todo el día con un dólar a $442, con una inflación del 7,7% mensual, con las problemáticas que tiene nuestro país…y que se haya perdido el día entero hablando de la no candidatura de Alberto Fernández cuando nunca se subió. Nadie podría haber creído que Fernández iba a ser candidato con una imagen nefasta, con una imagen del 90% negativa, sin ninguna chance de poder ser reelecto. Me parece que más llamativo debería ser si se bajara alguno de los que tiene posibilidades reales, concretas, con un piso mínimo del 20, 25%. O tal vez nos están queriendo distraer para que el pueblo no vea la realidad de lo que está pasando”.

Finalmente, la viceintendenta Lorena Arrozogaray dijo que “es una decisión que muestra responsabilidad y madurez política. El camino es uno solo cuando se da prioridad al bienestar de un pueblo”.