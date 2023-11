Por Jorge Barroetaveña

Massa ha sido un candidato bri­llante, el mejor que el peronismo podía presentar y lo ha demostra­do en la cancha. Hábilmente pu­do separar su rol de ministro e in­tegrante de la alianza de gobierno desde que nació de su papel co­mo candidato capaz de prometer el oro y el moro pero…a partir del 10 de diciembre. Ese aguje­ro temporal, inexplicable para el sentido común, no fue demasia­do cuestionado y Massa surfeó el tsunami de la crisis como si él no tuviera nada que ver. Mérito del candidato que supo pilotear ese barco y de los asesores brasileños que le mandó Lula Da Silva, espe­cialistas en crear campañas del miedo. Lo mismo que pasó con Macri en el 2015. En aquella elec­ción, el empresario le llevaba casi 8 puntos de ventaja a Scioli, hasta que aparecieron los brasileños y sus métodos. Macri terminó ga­nando el balotaje por apenas 1,5% de ventaja y si Scioli no hubiera reconocido rápido la derrota, to­davía estarían discutiendo.

Claro, cualquiera diría que este tipo de campañas necesitan un caldo de cultivo. Es cierto y vaya si el candidato Milei se lo ha da­do. Lo real es que ambos llegan con posibilidades de ganar es­te domingo, y calzarse la banda presidencial a partir del 10 de diciembre.

Milei eligió Córdoba para cerrar y no es extraño. Es la provincia más antikirchnerista del país. Apuesta a sacar ventaja en el cor­dón del centro: Mendoza, Córdo­ba, Santa Fe y Entre Ríos y sumar­le los votos de CABA. Aquel 70% de Macri fue vital para torcerle el brazo al peronismo y quebrar la tendencia de la Provincia de Buenos Aires. El Talón de Aquiles es la fiscalización. Si bien en los últimos días LLA aceptó recibir y coordinar con parte del PRO, el operativo, ha habido roces y es la gran duda del comicio. En una elección cerrada, un par de pun­tos son la diferencia entre ganar y perder y lo que hay en juego es mucho. En las profundidades bonaerenses todos saben lo que puede pasar.

“Los votos están, hay que cui­darlos”, dijo Milei trepado al es­cenario en Córdoba el jueves. A unos cientos de kilómetros Mas­sa cerraba la campaña solo, en el Colegio Carlos Pellegrini. Así es­tuvo todo el tramo final. No hubo acto multitudinario, no hubo sin­dicalistas, no hubo otros políticos de peso salvo Kicillof. Cristina nunca asomó tampoco. Fiel a su idea de ‘deskirchnerizarse’, no se apartó un ápice de ese objetivo.

Descolló en el debate, donde demostró hasta dónde se ha pre­parado para ser un político profe­sional. El contraste con Milei fue tan grande que el libertario pare­ció un advenedizo de la política, que de hecho lo es, pero encima falto de preparación. Las encues­tas posteriores claro, arrojaron otra visión. Nadie sabe a ciencia cierta si lo que pasó el domingo, que ya parece lejos en el tiempo, tendrá su influencia mañana. Pe­ro cada mínimo detalle cuenta en lo que podría ser una definición cerrada.

Para algunos la patria está en juego mañana. Y también la de­mocracia. Para otros lo que está en juego es la continuidad de un sistema que no ha satisfecho mu­chas demandas. Que 40 años de democracia aún no nos han al­canzado para desarrollarnos co­mo país. Es cierto. La democracia arrastra deudas que sólo podrán ser solucionadas con más demo­cracia, no hay otra alternativa.

Mañana millones de argentinos irán a votar con una mezcla de sentimientos. En rigor son pocos los que lo harán convencidos por algunas de las opciones. Es que el balotaje es así. Se vota por uno pe­ro también en contra del otro. Por eso, entre la apatía y el desencan­to, habrá gente que ni siquiera irá a votar y otros lo harán en blanco. ¿Si son opciones? Lo son, pero no se quedan en la neutralidad.

El domingo a la noche alumbra­rá otra Argentina política. No será lo mismo que gane Massa o Mi­lei. No sólo por las consecuencias económicas sino por los efectos políticos y su impacto en las coa­liciones políticas. Si gana Massa, ¿encolumnará a todo el peronis­mo detrás suyo? ¿Será el final del kirchnerismo o su líder volverá a condicionar al Presidente como le sucedió a Alberto?

Si gana Milei, ¿qué va a pasar con Juntos por el Cambio? Eclosiona­rá para conformar nuevas alian­zas, con el Congreso como base? ¿Se romperá el PRO y los radica­les qué van a hacer? Nada será lo mismo. Para el argentino que to­dos los días se levanta a trabajar, el lunes, por más que sea feriado, no habrá muchas diferencias. La vida le cambia a los que están o a los que llegan. Arriba. Abajo la vida seguirá más o menos igual. No se trata de ser optimista o pe­simista. Es la realidad.