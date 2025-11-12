Las federaciones de sindicatos de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro nacional de 72 horas para este miércoles, jueves y viernes en todo el país, en reclamo de la reapertura de la negociación paritaria y el incumplimiento del Gobierno de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Se suman este jueves los trabajadores administrativos y de servicios.

La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) que representa al sector en la UNER adhirió a la medida. En tanto, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos (APUNER) que agrupa a los trabajadores administrativos y de servicios decidió plegarse a la medida de fuerza sin concurrencia a los lugares de trabajo, pero sólo este jueves, en la segunda jornada de huelga docente.

Asimismo, se decidió no afectar los turnos de examen correspondientes al presente año, en pos de no perjudicar a los estudiantes a rendir sus evaluaciones .

La medida de fuerza de las Conadu fue anunciada para este miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 en todas las universidades nacionales del país. Además, los sindicatos advirtieron que pondrán en consideración que no inicie el ciclo lectivo 2026, ante la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei.

La decisión surge en respuesta al deterioro de los salarios de los profesores y del personal no docente, que acumularía cerca del 40% en promedio desde diciembre de 2023, en un contexto de parálisis de las conversaciones salariales.